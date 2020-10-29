В результате взрыва, который прогремел на газораспределительной станции под Харьковом, погибли уже трое человек. Накануне в больнице скончался один из пострадавших — 61-летний мужчина.

Об этом сообщает местное издание «Редпост».

По информации местных журналистов, мужчина получил ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. Сейчас еще двое пострадавших находятся в реанимации. Один человек в политравме, второй — в ожоговом отделении.

Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.

Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом — в отделении терапии (кардиологии).

Как сообщалось ранее, в селе Березовское в Харьковской области прогремел взрыв на газораспределительной станции — два человека погибли сразу, еще 9 пострадали. Взрыв прогремел 28 октября в районе 11:47.

Также сообщалось, что после взрыва без газа остались 3,5 тысячи человек.

Ранее были озвучены предварительные причины взрыва в Азовском море на российском танкере Генерал Ази Асланов.