Кабинет министров Украины разрешил тратить на создание патриотических сериалов деньги из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и информационной политики.

В ведомстве пояснили, что «это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса».

В предыдущем постановлении Кабмина говорилось, что деньги должны быть использованы на съемки сериалов к концу нынешнего года.

«Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов», – пояснили в Минкульте.

Напомним, ранее глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявил, что никакого фонда борьбы с COVID-19 не было.

Напомним, не так давно Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда.

Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив 20 октября заявляла, что COVID-фонд использован только на 40%.