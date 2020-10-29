В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 октября.
В Украине преимущественно сухая погода. Исключение составят Львов и Ужгород, где прогнозируют кратковременные дожди.
Температура воздуха в среднем 12-14, на юге до 18-19 градусов.
Синоптики также предупреждают, что 29 октября утром в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
До 31 октября в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.