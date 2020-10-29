Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за скандального решения Конституционного суда. Цель заседания — определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо», — говорится в сообщении.

В ОП уточнили, что президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.

Там также констатировали, что нужны законопроекты, которые в дальнейшем будут «предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций».

«Сокрушительные удары, которые наносятся по достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными», — говорится в сообщении.

Как известно, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Прецедент прокомментировали в Transparency International. В заявлении организации говорится, что это решение спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.