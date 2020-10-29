Евросоюз не будет отменять безвизовый режим с Украиной, несмотря на скандальное решение Конституционного суда.

Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

«Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения», – заявила политик.

Она подчеркнула, что Зеленский пообещал воспользоваться своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

«Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины», – резюмировала Стефанишина.

Как мы уже расссказывали ранее, прецедент прокомментировали в Transparency International. В заявлении организации говорится, что это решение спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.

Тем временем, Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за скандального решения Конституционного суда.