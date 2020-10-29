Препарат «Спутник», который в России представляют, как вакцину против COVID-19, не прошел должных клинических испытаний.

Об этом в интервью «Фактам» рассказал академик НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, «Спутник» испытали только на нескольких десятках здоровых молодых людей:

«Понятно, что этого совершенно недостаточно, поэтому Всемирная организация здравоохранения негативно отреагировала на старт вакцинирования «Спутником». Россияне только планируют третью стадию испытаний с окончанием в 2021 году и с привлечением десятков тысяч добровольцев, в том числе в Иране, который является одним из мировых лидеров по количеству заболевших COVID-19″.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина продолжает исследования потенциальной вакцины от COVID-19, но при этом не имеет официального статуса разработчика препарата.

Также сообщалось, что ученые в Украине создали белок, который может стать основой для вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Это удалось специалистам Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного Национальной академии наук.

