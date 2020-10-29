Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Прецедент прокомментировали в Transparency International. В заявлении организации говорится, что это решение спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.

Там также отметили, что суд лишил НАПК многих прав, в частности, доступа к реестрам, права составлять протоколы об административных правонарушениях, права вносить предписания о нарушении требований антикоррупционного законодательства, проводить проверки в государственных органах (в частности по защите обличителей), обращаться в суд с исками ( заявлениями) о признании незаконными нормативно-правовых актов и тому подобное.

«Решение Конституционного суда спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Ведь эти нормы законодательства формировали основы системы борьбы с коррупцией, которая признана одной из угроз национальной безопасности. Кроме потери подотчетности чиновников, тысячи должностных лиц останутся без наказания за ложь в декларации», — сказал исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик.

По мнению организации, такое решение Конституционного суда приведет к ряду критических изменений — «угрозе безвизу, не получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда и нивелирования антикоррупционной реформы».

Ранее это решение прокомментировали и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, там заявили о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам.