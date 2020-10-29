В странах Евросоюза выявлен новый вид коронавирусной инфекции COVID-19, который начал быстро распространятся. Он уже получил название 20A.EU1, впервые его обнаружили у сельскохозяйственных рабочих.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Швеции и Испании, которые опубликованы на сайте Базельского университета.

Предполагается, что вторая волны пандемии в европейских странах может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих. Начиная с лета 2020 года он распространился по большей части Западной Европы и на сегодня на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус, который мутировал, назвали 20A.EU1. Распространился он во многом благодаря людям, которые возвращались из отпусков в Испании.

Ученые считают, что коронавирус 20A.EU1 не похож ни на одну известную версию вируса Sars-Cov-2. А до него была известна мутация, которая привела к появлению штамма коронавируса D614G. Этот штамм якобы сделал вирус более заразным.

Также, в Высшей технической школы Цюриха отметили, что полученные за последнее время образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат Украины 3-го созыва Валерий Бабич скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло сегодня, 29 октября.

А также, остановить стремительное распространение COVID-19 в Украине можно, если остановить метро и общественный транспорт, а также закрыть школы. Такое мнение высказала эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан.