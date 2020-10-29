Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя командира одной из группировок террористической организации «ЛНР».

Террорист приехал в Киев и с поддельными документами устроился на работу в компанию по предоставлению телекоммуникационных услуг, передает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, житель Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой «народной милиции ЛНР». Его назначили замкомандира одного из подразделений боевиков, где он, кроме прочего, занимался ремонтом военной техники.

«Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном жилище и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы», – пояснили в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства боевика оперативники обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участие в составе незаконных вооруженных формирований.

Фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, или участие в их деятельности) УК. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ также проверяет информацию о возможном несанкционированном вмешательстве в базы данных клиентов оператора связи.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ в рамках очередной операции на Донбассе задержала террориста «ЛНР». Задержание прошло в Новоайдарском районе Луганской области.

Тем временем, на Донбассе 28 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил пулевое сквозное ранение в руку.