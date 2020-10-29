В Украине снова изменили стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Были изменены критерии, согласно которым завершается амбулаторное лечение пациентов.

Подробности рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на онлайн-брифинге.

Так, амбулаторное лечение отныне будет завершаться при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

По словам Ляшко, эти три критерия будут являться равноценными.

Напомним, амбулаторное лечение проводится на дому или при посещении пациентами лечебного учреждения самостоятельно без госпитализации.

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