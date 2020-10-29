Кабинет министров Украины накануне продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года. Произошло это из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. В Министерстве внутренних дел объяснили, что такое режим «чрезвычайной ситуации».

Чрезвычайная ситуация вводится, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности при техногенных катастрофах, стихийных бедствиях или эпидемиях.

Власти организуют:

определяется руководитель работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;

штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;

информирование населения;

в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;

непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация;

режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;

остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС и ограничение доступа населения к такой зоне;

комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;

дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники;

усилена охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов;

привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.