Кабинет министров Украины накануне продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года. Произошло это из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. В Министерстве внутренних дел объяснили, что такое режим «чрезвычайной ситуации».
Чрезвычайная ситуация вводится, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности при техногенных катастрофах, стихийных бедствиях или эпидемиях.
Власти организуют:
- определяется руководитель работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;
- штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;
- информирование населения;
- в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;
- непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;
- выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация;
- режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;
- остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС и ограничение доступа населения к такой зоне;
- комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;
- дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники;
- усилена охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов;
- привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.