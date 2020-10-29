В Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксированы 7342 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 370 417 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 151 632 человека (+2990 за прошедшие сутки).

Умерли — 6868 (+113 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 29 октября

Винницкая обл — 9899 (+202)

Волынская обл — 13089 (+218)

Днепропетровская обл — 14301 (+386)

Донецкая обл — 9177 (+153)

Житомирская обл — 13518 (+364)

Закарпатская обл — 13842 (+271)

Запорожская обл — 9211 (+359)

Ивано-Франковская обл — 19596 (+349)

Кировоградская обл — 2308 (+96)

Киев — 36027 (+577)

Киевская обл — 15780 (+315)

Львовская обл — 28889 (+405)

Луганская обл — 3482 (+66)

Николаевская обл — 7450 (+133)

Одесская обл — 23623 (+416)

Полтавская обл — 8930 (+291)

Ровенская обл — 18518 (+219)

Сумская обл — 11238 (+264)

Тернопольская обл — 20111 (+293)

Харьковская обл — 35016 (+575)

Херсонская обл — 3616 (+162)

Хмельницкая обл — 14706 (+478)

Черновицкая обл — 20906 (+397)

Черкасская обл — 8735 (+196)

Черниговская обл — 8449 (+157).