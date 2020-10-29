В Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксированы 7342 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 370 417 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 151 632 человека (+2990 за прошедшие сутки).
Умерли — 6868 (+113 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 29 октября
Винницкая обл — 9899 (+202)
Волынская обл — 13089 (+218)
Днепропетровская обл — 14301 (+386)
Донецкая обл — 9177 (+153)
Житомирская обл — 13518 (+364)
Закарпатская обл — 13842 (+271)
Запорожская обл — 9211 (+359)
Ивано-Франковская обл — 19596 (+349)
Кировоградская обл — 2308 (+96)
Киев — 36027 (+577)
Киевская обл — 15780 (+315)
Львовская обл — 28889 (+405)
Луганская обл — 3482 (+66)
Николаевская обл — 7450 (+133)
Одесская обл — 23623 (+416)
Полтавская обл — 8930 (+291)
Ровенская обл — 18518 (+219)
Сумская обл — 11238 (+264)
Тернопольская обл — 20111 (+293)
Харьковская обл — 35016 (+575)
Херсонская обл — 3616 (+162)
Хмельницкая обл — 14706 (+478)
Черновицкая обл — 20906 (+397)
Черкасская обл — 8735 (+196)
Черниговская обл — 8449 (+157).