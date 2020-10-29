Погода в Украине резко испортится уже завтра, 30 октября — похолодает и пойдут дожди, даже возможен мокрый снег.

Об этом в Telegram сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра ощутимо похолодает на западе Украины, днем ​​там только + 9 + 13 градусов. В субботу это похолодание распространится дальше. В большинстве областей Украины завтра, в пятницу, ожидается + 11 + 15 градусов, на юге и юго-востоке + 15 + 18 градусов.

Дожди 30-го октября пройдут местами в западных областях, в Луганской, Винницкой и Одесской областях. Осадки дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской области. А в Карпатах возможен мокрый снег.

Также синоптик предупреждает о туманах.

В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха выше +12 градусов, но на выходные в столице похолодает до + 7 + 10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем ​​- без существенных осадков.

Как сообщали ранее синоптики, в ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). Для западных областей это средний показатель многолетних значений, но для остальной территории — на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань считает, что грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.