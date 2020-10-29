В городе Сартрувиле во Франции правоохранительным органам удалось предотвратить террористический акт возле церкви. Отметим, это уже не первая атака террористов во Франции сегодня, 29 октября.

Как передает издание leparisien.fr, прохожий сообщил правоохранителям о возможном минировании автомобиля возле церкви. Ему об этом сообщил его сын, который заявил, что хочет «поступить так же, как в Ницце».

Машину подозреваемого полицейские и обнаружили возле церкви Сен-Мартен. К счастью, саперы не обнаружили взрывчатку в автомобиле.

Проспект Роберта Шумана, в конце которого расположена церковь, закрыли для движения транспорта, жителей окрестных домов эвакуировали.

Также, глава столичного региона Иль-де-Франс сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него был обнаружен нож.

Как мы уже рассказывали ранее, во Франции, где накануне террорист-исламист отрезал голову учителю истории, произошла очередная трагедия.В Ницце — в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам погибли не менее трех человек.