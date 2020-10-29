Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила, почему пациенты с COVID-19 очень часто теряют обоняние и вкус. Она также рассказала, как помочь себе вернуть рецепторы.

Соответствующий пост она написала в Facebook.

По ее словам, до сих пор точно не исследовано, как работает механизм потери обоняния и вкусовых рецепторов.

«Пока известно, что вирус SARS-CoV-2 инфицирует организм путем присоединения к рецепторам АСЕ2 на поверхности клеток, выстилающих верхние дыхательные пути (больше всего их в носу). Затем белок, который называется TMPRSS2, помогает вирусу «ворваться» в клетку. Попадая внутрь, вирус может размножаться, вызывая воспалительную реакцию иммунной системы. Так происходит инфицирование.

Поэтому сначала ученые считали, что таким образом вирус может атаковать и обонятельные нейроны, которые выполняют функцию передачи сигнала от условного раздражителя к участку мозга, который дальше определяет его «запах». Однако, белки ACE2, не были обнаружены на обонятельных нейронах. Но нашли на клетках, которые называются «чувствительными клетками». Они поддерживают обонятельные нейроны. Возможно, вирус повреждает эти опорные клетки, вызывая отек. Поэтому пока выглядит так, что в отличие от потери обоняния, которое возникает и из-за других вирусов, вирус SARS-CoV-2 только временно «разоружает» обонятельные рецепторы, влияя на функцию поддерживающих клеток. Как только организм справляется с вирусом, обоняние возвращается», — пишет Супрун.

Она также добавила, что о потере ощущения вкуса заявляли более 40% людей, которые болели COVID-19.

Как восстановить обоняние, потерянное из-за COVID-19?

Супрун ссылается на рекомендации British Rhinological Society. Советы:

◾ Большинство людей, которые потеряли нюх из-за COVID-19, восстанавливают его частично или полностью уже на 1-2 неделе болезни. Поэтому никаких вмешательств делать не стоит.

◾ Рекомендуют применять назальные кортикостероиды (капли для носа, которые оказывают противовоспалительное действие) для тех пациентов, которые имеют потерю обоняния более двух недель.

◾ Тренировка обоняния. Это не лекарство, а способ ускорить выздоровление. Он предполагает, что человек, который потерял обоняние, с определенной периодичностью и в течение длительного периода времени должен нюхать различные эфирные масла (отдельно или в наборах с несколькими ароматами), чтобы побудить сенсорную реакцию. Есть несколько исследований, которые подтверждают, что такие тренировки положительно влияют на скорость возврата обоняния или частичного его восстановления. Впрочем, научная база такого метода достаточно «бедная».

◾ Тренировкой для рецепторов также может быть пища. Можно попробовать добавить больше специй или более кислой, горькой или сладкой пищи в рацион.

В Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксированы 7342 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 370 417 человек.

Кабинет министров Украины накануне продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года.

В Министерстве внутренних дел объяснили, что такое режим «чрезвычайной ситуации».

