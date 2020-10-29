В Бородянском районе Киевской области обнаружили тело жителя Киевщины Владимира Шуба, который пропал на минувших выходных.
Ранее сообщалось, что мужчина 1975 года рождения ушел из дома еще 25 октября и не вернулся, передает Обозреватель.
Объявление о розыске было опубликовано в Telegram-канале «Киев Оперативный». В последний раз мужчину видели живым в селе Берестянка Киевской области.
В ходе проведенных розыскных мероприятий было установлено, что мужчина выпивал в компании с малознакомыми людьми. В процессе «отдыха» у погибшего возник конфликт с ранее судимым за угон автомобиля мужчиной.
Владимира Шубу забили до смерти, связали, а тело поместили в большую сумку и закопали на глубину около метра.
Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре в частном доме обнаружили четыре тела – два мужских и два женских. Трагические происшествие произошла на улице Дружбы.
А в частном жилом доме, расположенном в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области, обнаружили тела троих людей, среди них двое детей.