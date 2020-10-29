Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в связи с недавним решениям Конституционного суда, который признал незаконными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Подробности обнародовала пресс-служба Офиса президента.

«Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эта проблема начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом», — заявил Зеленский.

По его мнению, прекращение полномочий НАПК и отмена уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании «никогда не будут восприняты ни украинским обществом, ни европейскими партнерами».

Также, он призвал членов СНБО разработать конкретные решения проблемы, которая возникла после решения КС.

«Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного Суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного Суда и почему именно?» — спрашивает Зеленский.

Кроме того, президент Украины обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия указанного решения КС.

https://www.youtube.com/watch?v=IC-MpDcMvm8&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, Евросоюз не будет отменять безвизовый режим с Украиной, несмотря на скандальное решение Конституционного суда.

Тем временем, 30 октября, в Киеве пройдет масштабная акция протеста против скандального решения Конституционный суд Украины, из-за которого Украину могут лишить безвиза и транша МВФ.