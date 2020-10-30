Спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина должна выполнить условие по амнистии боевиков в рамках Минских договоренностей.
Такое заявление он сделал в интервью изданию «Стране».
Однако, Арестович считает, что речь не должна идти о всеобщей амнистии. Также он считает, что амнистии не заслуживают люди, которые совершили тяжкие военные преступления.
«Я считаю, что амнистия должна быть. Не всеобщая, в Минских соглашениях нет такого. Там написано просто «амнистия». И опять же, это еще один предмет для трактовок. Я считаю, что лица, которые совершили тяжкие военные преступления, не должны подвергаться этой амнистии. А все остальные вопросы дискутабельные, и для этого существует ТКГ, в том числе», — утверждает Арестович.
Как мы уже рассказывали ранее, Алексей Арестович был назначен новым советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Также Арестович утверждает, красные линии для украинской делегации в ТКГ по Донбассу «чертит» президент Украины Владимир Зеленский.