Европейский Союз должен координировать действия в пяти сферах, которые являются ключевыми в сдерживании пандемии COVID-19.
Такое заявление по итогам телеконференции лидеров стран-членов ЕС сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Какие это сферы:
- Обмен данными между странами и Европейским центром профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) в режиме реального времени. Это позволит оценивать наличие возможностей интенсивной терапии и при необходимости оказывать пациентам трансграничную помощь. Еврокомиссия объявила о мобилизации суммы в 220 млн евро — их направят на финансирование безопасной трансграничной транспортировки таких пациентов.
- Обмен опытом, аналитическими и научными данными. С этой целью запускают единственную платформу, которая объединит специалистов, консультирующих правительства в каждой из стран, и экспертную помощь на уровне Европейского Союза.
- Массовое тестирование. Главы государств и правительств согласились создать систему быстрого взаимного признания тестов, особенно быстрых, разработанных совсем недавно. Координация на европейском уровне позволит странам найти оптимальный баланс между «традиционными» и быстрыми тестами и взаимно признавать их результаты в пределах всего ЕС, что будет особенно важным после того, как для граждан будет постепенно обновляться свобода передвижения.
- Отслеживание болезни. Уже 22 страны запустили собственные системы мобильных приложений для отслеживания путей распространения коронавируса. Еврокомиссия разработала единую платформу для совместимости таких приложений и призвала все страны присоединиться к этой платформе.
- Вакцинация. В этой сфере Еврокомиссия определила три приоритета: быстрое признание вакцин с обеспечением их надежности и безопасности, справедливое распределение вакцин и координация на уровне ЕС национальных планов вакцинации.
Как сообщалось ранее, в ЕС прошел экстренный саммит лидеров стран, он был посвящен борьбе с пандемией. В Европейском Союзе заявили, что поторопились с отменой жестких карантинных мер летом, что и привело к резкому росту заболеваемости COVID-19. Там также считают, что необходимо ограничить необязательное перемещение граждан.
В Украине, напомним, впервые за сутки заболели COVID-19 свыше 8 тысяч человек. Также резко выросла смертность — за сутки скончались 173 человека.