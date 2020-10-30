Европейский Союз должен координировать действия в пяти сферах, которые являются ключевыми в сдерживании пандемии COVID-19.

Такое заявление по итогам телеконференции лидеров стран-членов ЕС сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Какие это сферы:

Обмен данными между странами и Европейским центром профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) в режиме реального времени. Это позволит оценивать наличие возможностей интенсивной терапии и при необходимости оказывать пациентам трансграничную помощь. Еврокомиссия объявила о мобилизации суммы в 220 млн евро — их направят на финансирование безопасной трансграничной транспортировки таких пациентов.

Обмен опытом, аналитическими и научными данными. С этой целью запускают единственную платформу, которая объединит специалистов, консультирующих правительства в каждой из стран, и экспертную помощь на уровне Европейского Союза.

Массовое тестирование. Главы государств и правительств согласились создать систему быстрого взаимного признания тестов, особенно быстрых, разработанных совсем недавно. Координация на европейском уровне позволит странам найти оптимальный баланс между «традиционными» и быстрыми тестами и взаимно признавать их результаты в пределах всего ЕС, что будет особенно важным после того, как для граждан будет постепенно обновляться свобода передвижения.

Отслеживание болезни. Уже 22 страны запустили собственные системы мобильных приложений для отслеживания путей распространения коронавируса. Еврокомиссия разработала единую платформу для совместимости таких приложений и призвала все страны присоединиться к этой платформе.

Вакцинация. В этой сфере Еврокомиссия определила три приоритета: быстрое признание вакцин с обеспечением их надежности и безопасности, справедливое распределение вакцин и координация на уровне ЕС национальных планов вакцинации.

Как сообщалось ранее, в ЕС прошел экстренный саммит лидеров стран, он был посвящен борьбе с пандемией. В Европейском Союзе заявили, что поторопились с отменой жестких карантинных мер летом, что и привело к резкому росту заболеваемости COVID-19. Там также считают, что необходимо ограничить необязательное перемещение граждан.

В Украине, напомним, впервые за сутки заболели COVID-19 свыше 8 тысяч человек. Также резко выросла смертность — за сутки скончались 173 человека.