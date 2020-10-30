В Европейском Союзе заявили, что поторопились с отменой жестких карантинных мер летом, что и привело к резкому росту заболеваемости COVID-19. Там также считают, что необходимо ограничить необязательное перемещение граждан.

Отметим, накануне в ЕС прошел экстренный саммит лидеров стран ЕС, но был посвящен борьбе с пандемией. Telegram-канал Пул №3 публикует главные итоги саммита:

— В ЕС поторопились с отменой жестких санитарных мер летом, что и стало одной из причин столь интенсивной второй волны пандемии в Европе.

— По всему Евросоюзу ежедневное число новых случаев болезни в несколько раз превышает пиковые весенние показатели. Число смертей быстро растет вместе с увеличением заболеваемости.

— Необходимо ограничение необязательных перемещений граждан европейских стран.

— Требуются общеевропейские меры по тестированию больных и разработке стратегии вакцинации.

— Больницы и весь сектор здравоохранения подвергается перегрузке.

— Необходимо разработать общеевропейские правила соблюдения карантина для бессимптомных носителей заболевания и для лиц, имевших контакты с зараженными.

— Очень низок уровень взаимодействия между государствами Евросоюза по борьбе с пандемией.

— Мобильные приложения для отслеживания контактов с инфицированными людьми работают неэффективно – на 446 млн граждан Евросоюза лишь 52 млн скачиваний.

— Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что 100-процентная эффективность вакцин невозможна: «Первые вакцины будут иметь эффективность 80-70%, возможно меньше, и это будет уже хорошим результатом».

В Украине, напомним, впервые за сутки заболели COVID-19 свыше 8 тысяч человек. Также резко выросла смертность — за сутки скончались 173 человека.

Несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, украинцы против тотального локдауна в стране.