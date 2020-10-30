Следователь Государственного бюро расследований вызвал главу Конституционного суда Украины для допроса, который должен состояться 2 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется причастность председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», — сообщил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.

Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Как сообщали ранее расследователи «Схем», председатель КСУ Александр Тупицкий утаил в декларации землю в Крыму, владельцем которой стал после российской оккупации.

Также сообщалось о том, что Национальное агентство по предотвращению коррупции, вопреки решению КСУ, выполнило распоряжение правительства и открыло доступ к реестру электронных деклараций.