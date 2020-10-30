Чтобы похудеть за короткий срок, и не мучить ни себя, ни окружающих, попробуйте двухдневные «разгрузки». Организм воспринимает их как «встряску» и потому будет активно сжигать жировые отложения.

Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.

«Стоит помнить, что диеты рассчитанные на несколько дней не должны быть «моно» — т.е. состоять из употребления только одного продукта или группы продуктов (например, только на белках или только на растительной пище). В любом даже самом диетическом меню должно быть место белковой пище (яйца, отварная куриная грудинка, морепродукты) иначе такая диета очень неприятно отразится на мышечной ткани и упругости кожи.

Фрукты и овощи тоже обязательны. Так же, как и пусть даже небольшая, но ежедневная «порция» углеводов», — отметила врач. Разгрузочный день – хороший вариан, который позволит быстро избавится от килограмма-двух и «подстегнуть» обмен веществ. Стоит помнить, что речь идет именно про один день – растягивать такой варинт на несколько дней опасно и вредно и для здоровья, и для фигуры. Разгрузка в течение дня желательно может (в отличие от экспресс-диеты) проходить только на одном продукте.

«Например, целый день проведите только на овощах – пусть организм отдохнет от белка. Выбирать для разгрузки фрукты не стоит – все-таки в них много сахара и многие плоды не стоит есть на голодный желудок, особенно при недугах пищеварительной системы. Фруктовые кислоты, к тому же, повышают аппетит. Исключение – яблоки, но все же на завтрак лучше есть не сырые плоды, а печеные без сахара», — посоветовала медик.

Хорошим вариантом считается также разгрузочный день на кефире с небольшой жирностью. За сутки можно употребить полтора-два литра кисломолочного напитка, и больше ничего. Это не только поможет организму сбросить килограмм, а то и два лишнего веса, но и запустит механизм очищения организма и даже наладит пищеварение.

На следующей день не набрасывайтесь сразу на еду, а входите в свой привычный режим постепенно, начинайте с легкой пищи. Идеальным началом дня станет тарелочка теплой овсяной каши.

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