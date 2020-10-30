Начало ноября будет будет дождливым, но уже в середине первой декады месяца вернется тепло.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Владимир Деркач, пишут «Факты».

По его словам, уже в середине ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег.

«К счастью, снижение температуры продлится всего три дня, потом снова вернется тепло. В последней декаде температура хотя и снизится, но не критически – минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем», – спрогнозировал Деркач.

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что теплая погода вскоре изменится на похолодание со снегом.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань считает, что грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.