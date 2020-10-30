Решение Конституционного суда Украины о закрытии электронных деклараций, может привести к сильному падению курса гривны. Аналитики прогнозируют возможный рост доллара до 29 гривен.

Такое мнение выразил финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, для того, чтобы сдержать падение гривни НБУ пришлось продать ориентировочно более $100 млн за период 28-29 октября. Аналогичным образом развивалась ситуация и с облигациями внутреннего государственного займа в портфеле нерезидентов.

Также, на прошлой неделе продажа ОВГЗ нерезидентами замедлилась, а в гривневой части даже снизилась до нуля, то уже в эту 28 октября было продано облигаций на 300 млн грн, а в четверг – еще на 250 млн.

Эксперт уверен, что толчок на валютном рынке, который уже произошел, повлечет ослабление гривни в коридоре 28,5-29 грн/$ в ноябре, тогда как большее ее ослабление замедлят интервенции НБУ и продажа валюты для уплаты квартальных налогов.

В ближайшие дни речь будет идти исключительно о психологической реакции рынка, а серьезного негативного влияния на макроэкономическую ситуацию в стране и взаимоотношения с МВФ, которое возможно в результате этого кризиса, удастся избежать.

Как мы уже рассказывали ранее, средняя номинальная заработная плата в Украине достигла максимума с начала 2020 года и в сентябре составила 11 998 гривен.

А также, впервые в истории украинской судебной практики банкротом было признано физическое лицо. В суд обратился мужчина, который не смог оплачивать валютную ипотеку.