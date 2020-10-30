Министерство здравоохранения будет заключать контракт с новыми медиками, которых намерены привлекать к работе для лечения больных COVID-19.

Чиновники разработали новый механизм оперативного привлечения.

Подробности обнародовала пресс-служба Минздрава.

Так, контракт будет предусматривать командировки в больницы населенных пунктов, где будет наблюдаться ухудшение эпидемической ситуации.

«Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается», — рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Кроме того, медики которые согласятся на подписание такого контракта, будут пользоваться правом 300% средней зарплаты за работу с больными COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, больничные койки, выделенные для пациентов с COVID-19, в Украине уже заполнены на 65,9%.

В то же время, эффективная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть не создана никогда — так выглядит худший сценарий развития пандемии в мире.