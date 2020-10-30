Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Святошинского района Киева, округ №94.

Должность: Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья

Родилась 9 мая 1980 в городе Тульчин Винницкой области. Не замужем.Образование

1998-2003 гг. — Международный научно-технический университет (г.. Киев), специальность «правоведение»,

В 2004 закончила этот же вуз по специальности «международная экономика».

2003-2004 гг. — «Программа повышения квалификации молодых управленцев правительства Украины» при содействии InWEnt (немецкое учреждение, работающее в области международного сотрудничества).

В 2005 г. участвовала в стипендиальной программе Джона Смита при содействии Британского Совета и Фонда Джона Смита.

Трудовая деятельность

1997-1998 гг. — секретарь-референт в ОАО «Кировоградхарчопром».

2003-2005 гг. — консультант, старший консультант секретариата комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Аппарата ВР Украины.

2005-2007 гг. — руководитель общего отдела ЦИК политической партии «Народный Союз Наша Украина».

В 2007 г. — советник главы Секретариата президента Украины.

2007-2008 гг. — руководитель отдела департамента развития гражданского общества фонда региональных инициатив «Гарт».

С 2008 г. — помощник-консультант депутата Верховной Рады IV-VIII созывов Александра Третьякова.

2012-2014 гг. — помощник-консультант народного депутата Ирины Геращенко.

С 2017 — директор благотворительной организации «Фонд Александра Третьякова».

Общественная деятельность

С 2013 г. — член общественной инициативы «Третья Украинская Республика».

С 2014 г. — один из руководителей движения «Мы — киевляне!».

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва, член постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Член правления общества Красного Креста Святошинской организации, член наблюдательного совета национального музея «Киевская картинная галерея». Председатель общественной организации «Столичный пространство».Компромат, скандалы

Будучи депутатом, Виктория Муха раздавала подарочные наборы в школе, что было расценено как незаконная политическая агитация.

Виктория Муха, баллотируясь в 2019 гг. в Верховную Раду, раздавала избирателям пакеты с лекарствами от имени благотворительного фонда Александра Третьякова. В агитационных палатках избирателей просили оставить персональные данные в анкете, якобы для медобследования.ДекларацияВ 2017 году Виктория Муха задекларировала $ 25 тыс и 5,5 тыс евро наличными. На банковском счете хранится 47 тыс грн. 1,1 млн грн одолжены третьим лицам.

Общий доход (зарплата по основному месту работы и по совместительству) составил 226 тыс грн.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат две квартиры в Киеве, одна из них — объект незавершенного строительства. Есть легковой автомобиль Subaru Impreza.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Победы, 106/2, (044) 227-62-46

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/muha

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/victoria.mukha.5Отчет за 2018 год.