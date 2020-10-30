В результате обстрела сил ВСУ террористами на оккупированном Донбассе погибли сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

Трагическую новость сообщила пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Пророссийские террористы обстреляли позиции украинских военных около полуночи 29 октября вблизи Водяного на Донбассе.

«Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины. Вечная Слава и Память Героям! Вечно с нами, вечно в строю!» – указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Трехсторонней контактной группе согласовали дату открытия двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе. КПВВ «Золотое» и «Счастье» будут открыты для пересечения уже 10 ноября.

А Алексей Арестович заявил, что красные линии для украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу «чертит» президент Украины Владимир Зеленский.