Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны боевиков, которые 29 октября привели к смерти двух бойцов ВСУ.

Подробности сообщает пресс-служба ОП. Отметим, что режим полного прекращения огня на Донбассе, с переменным успехом продолжается уже почти 100 дней.

Как утверждает Ермак, пророссийские террористы на Донбассе регулярно совершают попытки сорвать перемирие, о котором договорились в ТКГ.

«Ситуацией на месте ныне занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы», — рассказал он послам G7.

А еще Ермак рассказал о продолжении диалога на уровне советников «нормандской четверки» в рамках подготовки в ближайшее время встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина должна выполнить условие по амнистии боевиков в рамках Минских договоренностей.

Тем временем, в результате обстрела сил ВСУ террористами на оккупированном Донбассе погибли сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.