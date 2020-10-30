Украина согласилась представить на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свою версию «дорожной карты» по Минским соглашениями — план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. Об этом заявила Россия. Одновременно с этим представители » ДНР » и «ЛНР» внесли на рассмотрение ТКГ свой проект «дорожной карты».

«Страна» утверждает , что в распоряжении ее редакции оказался проект от представителей ОРДЛО, который якобы сейчас изучает Украины.

В частности «ДНР» и «ЛНР» предложили ограничить особый статус Донбасса 2050-м годом и закрепить этот срок в украинской конституции.

Издание пишет, что в проекте представителей ОРДЛО говорится, что в течение 30 дней после вступления в законную силу решения Совета об утверждении «дорожной карты», президент Украины должен внести законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)», предусматривающий такие переходные положения:

В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они работают до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.

Причем эта статья Конституции, а также дополняет ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 и позже 2049.

Ранее новый советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил , что красные линии для украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Донбассом «чертит» президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал Россию ответственной за войну на Донбассе.

В ночь на 30 октября на Донбассе произошло обострение — два украинских военнослужащих получили смертельные ранения. Командующий объединенных сил Сергей Наев заявил , что противник идет на срыв перемирия.