Олег Бондаренко, которого 25 октября повторно избрали мэром Новгорода-Северского, умер от COVID-19.

Об этом сообщает «Общественное Чернигов».

Известно, что городской голова Новгорода-Северского умер в Чернигове в областной больнице 29 октября. У Олега Бондаренко была двусторонняя пневмония на фоне коронавируса.

В сентябре Бондаренко исполнилось 47 лет.

СМИ сообщают, что пост городского головы Новгорода-Северского он занимал с 2015 года, тогда он баллотировался от «Оппозиционного блока». На местных выборах 25 октября Бондаренко баллотировался на должность городского головы от партии «Родной дом», его переизбрали на второй срок.

Напомним, на днях от COVID-19 скончался действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

29 октября от COVID-19 умер народный депутат Украины 3-го созыва Валерий Бабич.