Пенсию в Украине с 60 лет уже с 2027 года смогут получать только те украинцы, которые будут иметь 35 лет трудового стажа.

На сегодняшний день, с таким стажем всего половина пенсионеров. Как отмечает Obozrevatel, ситуация в ближайшие семь лет изменится незначительно.

По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Статистика Международной организации труда показывает, что сейчас около 50% пенсионеров не выполняют требование о стаже, который полноценно вступит в силу в 2027 году.

Также существует огромная проблема с теневой занятостью ( неофициальной работой). Примерно четыре миллиона украинцев работают без официального оформления, соответственно взносы в Пенсионный фонд не платят.

Также несколько миллионов украинцев часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.

Напомним, уже в 2020 году украинцев ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет.

Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

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