У здания Конституционного суда в Киеве продолжается акция против судей, которые признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Сейчас на Жилянской находятся сотни человек. В толпе замечены и известные люди, к примеру, Святослав Вакарчук.

Протестующие зажгли файеры и дымовые шашки, а также попытались забросать территорию суда презервативами. Как пишет «Страна», инициатором этого стал известный активист Сергей Стерненко. Правда, в итоге, презервативы не долетали до суда, приземляясь на голову самих протестующих.

Одновременно с этим долетели дымовые шашки. Отметим, на месте присутствует большое количество силовиков.

Также есть информация о том, что организаторы намерены перейти к Офису президента.



Під КС продовжується акція протесту через рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування pic.twitter.com/sr2PJLKgYZ — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ ? (@suspilne_news) October 30, 2020

Фото: DW

Как известно, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Прецедент прокомментировали в Transparency International. В заявлении организации говорится, что это решение спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.

Это решение уже прокомментировали и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, там заявили о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам.

Расследователи «Схем» накануне сообщили, что председатель КСУ Александр Тупицкий утаил в декларации землю в Крыму, владельцем которой стал после российской оккупации.

