Служба безопасности Украины больше не будет расследовать экономические преступления.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Решение, по его словам, приняли на заседании парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики:

«Наш комитет налоговой и финансовой политики по моей инициативе пересмотрел свое решение о Бюро экономической безопасности 3087-д в части полномочия СБУ. Экономику из СБУ полностью убрали».



Напомним, в начале сентября Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект №3087-Д о создании Бюро экономической безопасности, которое будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.

Накануне внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов «смотрящий» в силовом ведомстве.

