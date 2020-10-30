Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло на Майдане Независимости в центре Киева — водитель авто LandRover неуправляемо выехал на пешеходную зону и протаранил толпу людей. В результате наезда погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Очевидцы сообщают, что автомобиль вылетел прямо через площадь со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.

Как утверждают свидетели происшествия, водитель автомобиля, который совершил ДТП находился в алкогольном опьянении, а когда он выходил из машины то из салона выпала пустая бутылка вина. Предварительно, анализ этого не подтвердил.

На месте работает следственно — оперативная группа.

Также стало известно, кто находился за рулем авто.

За рулем Range Rover, который 30 октября совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве, был киевлянин, пенсионер 1954 года рождения по фамилии Назаренко.

Он заявил, что ему стало плохо за рулем и он потерял сознание. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Водитель – 66-летний человек. Он заявил, что очнулся только когда уже все произошло. То есть, дальше ему будет предъявлено обвинение по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного следствия будут проведены экспертизы, которые должны дать ответ – что произошло. Не был ли он под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков», – рассказал Геращенко.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии в селе Козинцы Ольга Титенко.

А под Харьковом на Окружной дороге столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos. В ДТП погибли два человека, среди них подполковник ГСЧС в Харьковской области.