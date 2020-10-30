Один из очевидцев смертельного ДТП на Майдане в центре Киева опубликовал фото и видео с места происшествия, где погибли два человека.

Трагические кадры ДТП 30 октября опубликовал на своей Facebook странице Костя Зацарний. По его словам, смертельное столкновение произошло у него на глазах.

Очевидцу также удалось снять бутылку, вероятно, вина, которая лежала возле машины Land Rover. По некоторым данным, она выпала из внедорожника, совершившего наезд на пешеходов.

Сам водитель утверждает, что ему стало плохо и он потерял сознание, что якобы и стало причиной аварии. Водитель также прошел тест на наличие алкоголя на месте происшествия. Результаты показали 0,0 промиле.

На снимках и видео можно увидеть разбитый лайтбокс, который снес внедорожник. Металлическую конструкцию погнуло, а осколки стекла разбросало на тротуаре.



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Как мы уже рассказывали ранее, в центре Киева, на Майдане Независимости произошло масштабное смертельное ДТП с погибшими и пострадавшими.