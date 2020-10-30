Основным источником распространения коронавируса в теле человека является рот. К такому выводу пришли специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, а также Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований.

Исследование опубликовали на портале medRxiv.

Отметим, большая часть работ по изучению COVID-19 была сосредоточена на носу и легких, а это первая научная работа, в которой полость рта была идентифицирована как первичный очаг заражения коронавирусом.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус проникает в слюнные железы. Именно там он воспроизводится, а иногда провоцирует достаточно длительное течение самой болезни. После этого при сглатывании слюны вирус попадает в желудочно-кишечный тракт и полностью заражает организм.

«Наши результаты показывают, что оральная инфекция COVID-19 может быть недооценена. Как и инфекция носа, заражение полости рта может лежать в основе бессимптомного распространения, что затрудняет сдерживание этой болезни», – сказал старший автор исследования Кевин М. Берд.

Напомним, в Украине впервые за сутки заболели COVID-19 свыше 8 тысяч человек. Также резко выросла смертность — за сутки скончались 173 человека.

В странах Евросоюза выявлен новый вид коронавирусной инфекции COVID-19, который начал быстро распространятся. Он уже получил название 20A.EU1, впервые его обнаружили у сельскохозяйственных рабочих.