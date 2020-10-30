31 октября погода в Украине ожидается облачная с периодическими прояснениями. В большинстве областей страны пройдут кратковременные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз украинского Гидромедцентра.

В восточных и южных Украины возможны ливни. В Карпатах ожидаются дожди со снегом.

В западных областях, а также местами на востоке ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость местами снизится до 200 м. Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

В северных и центральных областях ночью +5-8 градусов, днем температура воздуха составит +8-11. На западе ночью похолодает до +3-8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8-12.

В восточных регионах ночью ожидается до +7-10, днем прогреется до +11-14 градусов. На юге Украины ночью +7-10, днем воздух потеплеет до +11-13 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, начало ноября будет будет дождливым, но уже в середине первой декады месяца вернется тепло.

А Наталья Голеня считает, что с учетом снижения температуры в первые дни ноября, возможно даже пойдет небольшой мокрый снег.