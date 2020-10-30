В центре Киева, на Майдане Независимости произошло масштабное смертельное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Подробности трагедии сообщает пресс-служба полиции Киева. Водитель на всей скорости выехал на пешеходную зону.
В результате ДТП погибли два человека, еще несколько получили травмы различной тяжести.
Также в аварии пострадало 5 машин.
Как мы уже рассказывали ранее, в Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии в селе Козинцы Ольга Титенко.
А также, в жуткой аварии на Окружной дороге под Харьковом, которую устроил сын местного правоохранителя, погибли 41-летний подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.