В Киеве у здания Конституционного суда Украины проходит масштабная акция протеста против решения Конституционного суда, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Протестующие пришли с плакатами «Судей КСУ за решетку», а также принесли чемоданы с наклейками «Коалиция в подарок для Януковича». Демонстранты также жгут файеры.Фото: РБК-Украина

https://www.youtube.com/watch?v=_C5kgfTCZ4M

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Прецедент прокомментировали в Transparency International. В заявлении организации говорится, что это решение спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.

Это решение уже прокомментировали и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, там заявили о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам.

Расследователи «Схем» накануне сообщили, что председатель КСУ Александр Тупицкий утаил в декларации землю в Крыму, владельцем которой стал после российской оккупации.