В отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начато уголовное производство по факту возможного самозахвата земельного участка в оккупированном Крыму. Также он подозревается в государственной измене.

Подробности сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, согласно данным следствия, в 2018 году Тупицкий, в составе группы лиц, самовольно захватил не принадлежащий ему земельный участок, тем самым признав полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.

«Таким образом он возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», – сообщили в ГБР.

Как мы уже рассказывали ранее, у здания Конституционного суда в Киеве продолжается акция против судей, которые признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Тем временем, Национальное агентство по предотвращению коррупции выполнило распоряжение правительства и открыло доступ к реестру электронных деклараций.