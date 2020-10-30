В России полицейские застрелили подростка, который напал на них с ножом. Все произошло в городе Кукмор в Татарстане.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По версии силовиков, в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью «коктейля Молотова», а затем нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции.

Правоохранители осуществили предупредительные выстрелы в воздух, а затем открыли огонь на поражение. Подросток скончался еще до приезда медиков.

Российские СМИ сообщают, что парень был выходцем из Башкирии и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Свидетели нападения утверждают, что парень в время нападения кричал полицейским «неверные» и выкрикивал «Аллаху акбар!».

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на посетителей базилики Нотр-Дам в Ницце. В результате нападения сразу погибли трое людей. Двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, там она пыталась спрятаться от преступника.

В этот же день в Авиньоне мужчина с ножом, с криком «Аллах акбар!» попытался напасть на полицейских. Его застрелили. А в городе Джидда в Саудовской Аравии террорист с ножом напал на охранника консульства Франции. Его арестовали.

К вечеру в городе Сартрувиле во Франции правоохранители предотвратили еще один террористический акт возле церкви.