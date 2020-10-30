В Турции, в провинции Измир произошло мощное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9.

Как сообщается, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферхисар в Эгейском море.

В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки.

В МВД Турции сообщают о том, что землетрясение разрушило в Измире минимум 6 зданий.

На данный момент нет информации о погибших в результате природного катаклизма.

Кроме того, подземные толчки вызвали волну цунами.

BREAKING — Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU — Disclose.tv ? (@disclosetv) October 30, 2020

#BREAKING: Multiple fatalities reported after numerous structures collapse in the Turkish city of Izmir following magnitude 6.9 earthquake. pic.twitter.com/MDjBc7CYKP — UA News (@UrgentAlertNews) October 30, 2020

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине теоретически возможно сильное землетрясение из-за территориальной близости к опасной «зоне Вранча» в Карпатских горах, однако спрогнозировать, когда состоятся подземные толчки точно невозможно.