В Турции, в провинции Измир произошло мощное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9.

Как сообщается, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км. Эпицентр располагался у побережья района Сеферхисар в Эгейском море.

В результате землетрясения разрушены жилые многоэтажки.

В МВД Турции сообщают о том, что землетрясение разрушило в Измире минимум 6 зданий.

На данный момент нет информации о погибших в результате природного катаклизма.

Кроме того, подземные толчки вызвали волну цунами.

BREAKING — Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU

