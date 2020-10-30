Эффективная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть не создана никогда — так выглядит худший сценарий развития пандемии в мире.

Такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис на пресс-конференции.

«Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев», — сказала она.

Сегодня, 30 октября, на экстренном саммите лидеров стран ЕС, который прошел в формате видеоконференции и был посвящен борьбе с пандемией Covid-19, было принято решение о введении «новых и очень продолжительных санитарных мер» в странах Европейского союза.

Как мы уже рассказывали ранее, больничные койки, выделенные для пациентов с COVID-19, в Украине уже заполнены на 65,9%.

А также, Олег Бондаренко, которого 25 октября повторно избрали мэром Новгорода-Северского, умер от COVID-19.