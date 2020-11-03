Британские ученые заявили, что иммунная защита организма после перенесенного COVID-19 сохраняется не менее полугода.

Об этом пишет Лига.

Ученые в ходе исследования отслеживали концентрации специфических лимфоцитов к коронавирусу в сыворотке крови переболевших. Образцы крови взяли у 100 выздоровевших доноров через полгода после первичного заражения в марте-апреле, у 77 женщин и 23 мужчин в возрасте 22–65 лет. При этом 44 человека болели бессимптомно и все обошлись без госпитализации.

«Величина клеточного иммунитета была значительно больше у доноров, болевших с симптомами. Обнаружение более низких уровней Т-клеточного иммунитета у бессимптомных через шесть месяцев после заражения может потенциально усилить опасения, что эта группа может быть более восприимчивой к повторному заражению», – полагают авторы исследования.

Напомним, Министерство здравоохранения изменило критерии к госпитализации больных с подозрением и с подтвержденным COVID-19.

Также ученые выяснили, что коронавирус приводит к длительным сбоям в работе иммунитета у людей, переболевших COVID-19.