Виталий Кличко лидирует на выборах городского головы в Киеве. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

По его словам, обработаны результаты только 56% всех избирательных участков Киева.

«Предварительно можем отметить, что на мэрской гонке лидирует действующий мэр. Но окончательные результаты будут тогда, когда все территориальные округа будут обработаны членами киевской городской избирательной комиссии», — отметил Нилов.

Накануне кандидат на должность мэра Киева от партии «Голос» Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов.

Несколько дней назад действующий мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел COVID-19.