В сети снова появилась неофициальная информация о том, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес умер.

На этот раз новость сообщает «Политрада» со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел. При этом накануне в харьковском городском совете очередной раз анонсировали возвращение Кернеса в Украину. Так, первый вице-мэр Терехов заявлял, что состояние городского головы – стабильное, не вызывающее сомнений у врачей.

Чиновники обещали сначала показать фото с Геннадием Кернесом, затем опубликовать видеообращение, а затем его приезд. Планировалось, что Кернес вернется не ранее оглашения результатов выборов территориальной избирательной комиссией.

По официальной версии Кернес находится в Германии, где лечит COVID-19.

Telegram-канал «Сегодня» пишет, что Кернес жив. Так, прокомментировала изданию очередные слухи о смерти чиновника пресс-секретарь мэра Харькова.

Напомним, Геннадий Кернес — депутат Харьковского городского совета трех (III, IV, V) созывов. Дважды (в IV и V созывах) избирался секретарем Харьковского городского совета. Впервые баллотировался в Харьковский городской совет в 1998 году. Второй раз стал депутатом Харьковского городского совета в 2002 году при поддержке более 90% избирателей.

Как сообщалось ранее, действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Он был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО.

Также от COVID-19 скончался Олег Бондаренко, которого 25 октября повторно избрали мэром Новгорода-Северского.