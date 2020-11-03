Член Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к депутатам от фракции «Слуга народа», в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда, призвал нардепов к свержению государственного строя.

Слиденко цитирует УНИАН.

«Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», – сказал он.

При этом на вопрос, что будет, если в парламенте найдется 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко ответил, что дальше – «распад Украины и война»:

«Потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», – подчеркнул судья.

Как сообщалось ранее, законопроект президента о Конституционном Суде, по мнению юристов, может привести к политическому кризису, а также стать причиной узурпации власти, но Владимир Зеленский заявил, что не боится политического кризиса, и отрицает обвинения во втором.

Владимир Зеленский накануне также заявил, что готов подумать над тем, чтобы распустить Верховную Раду при одном условии — если ее деятельность приведет к политическому коллапсу в стране в результате нынешнего политического кризиса в государстве.