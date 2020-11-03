Теракт в Вене, в результате которого погибли четыре человека и 17 получили ранения, совершил 20-летний и ранее судимый гражданин Австрии и Северной Македонии Фейзулай Куйтим.

Об этом сообщают Kronen Zeitung и APA.

По информации издания, Фейзулай был осужден в Австрии за участие в деятельности террористической организации. В 2019 года Куйтима приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что он собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам «Исламского государства». Его освободили условно-досрочно.

Bild пишет, что венский террорист, возможно, рассказывал о планах нападения в своем Instagram. В уже закрытом аккаунте он позирует с автоматом Zastava M70, пистолетом и мачете. Как известно, террорист также использовал автомат и ручное огнестрельное оружие. Также в аккаунте опубликована часть присяги на верность лидеру террористической группировки.

Как известно, волна вооруженных нападений прошла в Европе и Канаде после событий во Франции, где убили учителя, который показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом и заявил, что «ислам как религия переживает кризис во всем мире», а во Франции радикальный исламизм «открыто выражает намерение навязать свои порядки». В мусульманском сообществе слова Макрона раскритиковали.

Накануне мужчина с ножом убил троих у собора Нотр-Дам в Ницце. В тот же день, 29 октября, были попытки нападений в Париже, Авиньоне и Лионе.

