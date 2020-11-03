СБУ блокировала незаконные поставки из Украины авиационных комплектующих к военной технике.

Подробности сообщает пресс-служба силового ведомства.

По версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов «Ми-2», «Ми-8», «Ми-17» и их модификаций. Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока, а также в страны бывшего СНГ.

Фигурантов дела задержали при попытке продать авиационный двигатель стоимостью 980 000 долларов США. Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

Кроме того, в ходе обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников обнаружили авиационные запчасти для вертолетов «Ми-2» и «Ми-8».

Служба безопасности Украины больше не будет расследовать экономические преступления.

Накануне внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов «смотрящий» в силовом ведомстве.