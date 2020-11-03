В Хмельницкой области умерла 4-летняя девочка из села Ходаковцы, несколько недель назад ее жестоко избила мать. Маленького ребенка госпитализировали с многочисленными травмами в реанимацию. Девочка находилась в глубокой коме и 3 ноября ее сердце остановилось.

Об этом сообщает «ТСН».

Врачи диагностировали у девочки ушибы внутренних органов и перелом руки. Ее 34-летняя мать заявила, что у ребенка была эпилепсия и травмы она получила при очередном приступе. Эту информацию опровергли, как врачи, так и социальные работники.

Ранее ребенок проживал в приемной семье, но недавно родная мать через суд вернула себе ее, а также старшую дочь. До этого детей у нее отобрали из-за недосмотра.

Сейчас суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. После смерти ребенка правоохранители квалифицируют дело как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. В случае доказательства вины женщины ее могут отправить под арест на 7-10 лет.

Напомним, ранее в Киеве группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину.

В Деснянском районе Киева женщина организовала вооруженный налет на квартиру матери.